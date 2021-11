Je bent woke of je bent het niet

Praat Mee

Mag jouw partner in je telefoon rondneuzen?

Al je app-verkeer openbaar voor je partner, durf jij het aan? Sinds gisteren draait de film Alles op tafel met Linda de Mol in de hoofdrol in de bioscopen. Drie stellen en één vrijgezel besluiten tijdens een diner om al hun appjes en belletjes te delen. Wij vroegen ons daarom af of jij het goed zou ...