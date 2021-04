Uitslag stelling: ’Toegangstest onwenselijk’

Slechts 16 procent van de stemmers is bereid zich te laten testen voor een bezoek aan de dierentuin, een sportwedstrijd of een museum. Ruim driekwart ziet testen voor een dergelijk uitje echter absoluut niet zitten. „Steeds als ik ergens heen wil moet er weer een stokje in mijn neus? Nou laat maar dan”, luidt een reactie. Veel respondenten vinden het testen maximaal 24 uur voor toegang „veel te veel gedoe.” „Als ik klachten heb, wil ik me wel laten testen, maar niet omdat ik ergens naar binnen wil en dan én een kaartje moet kopen én een test moet laten doen”, zegt een stemmer. Een ander overweegt om zijn Artis-abonnement op te zeggen: „Als ik bij alles steeds een toegangstest moet laten afnemen, dan ga ik niet meer.”

Daarbij roept de proef veel vragen op bij de deelnemers: „Ik heb een jaarabonnement bij een dierentuin en wil me niet laten testen. Krijg ik nu mijn geld terug omdat ik zonder test niet naar binnen mag?”, aldus een respondent. En: „Hoe zit het eigenlijk met mensen die al gevaccineerd zijn, mogen die zonder test naar binnen?”, vraagt iemand anders zich af.

Het openen van musea, dierentuinen en sportgelegenheden zou hoe dan ook de drukte in het land wat kunnen spreiden, denken relatief veel deelnemers. Dit geldt nog meer voor het openen van terrassen, wordt er gesteld. Ruim driekwart denkt het openen van de terrassen de druk van overbevolkte stadsparken kan afhalen. „Streng toezicht blijft geboden”, zegt iemand hierover, „maar juist in de horeca kan dat prima, met registratie en tafels op afstand.” En: „Je houdt de mensen toch niet meer binnen”, weet een ander. „Bovendien is het toch aangetoond dat je in de buitenlucht heel weinig risico loopt?”, zegt iemand die net als velen verwijst naar recent onderzoek waaruit blijkt dat slechts een klein percentage van de coronabesmettingen valt te herleiden naar contacten in de buitenlucht.

Daarom zou het volgens velen beter zijn om de attractieparken en sportevenementen buiten te openen zonder toegangstest, vindt ruim driekwart. „Sporten kan buiten, de dierentuin en de Keukenhof zijn buiten, dat kan met beperkingen m.b.t. het aantal bezoekers en afstand toch ook veilig?” „Het is toch aangetoond dat je in de buitenlucht heel weinig risico loopt?”, voegt iemand toe.

Ongeveer een vijfde van de stemmers gelooft hier niet in en denkt dat er gezien de huidige besmettingscijfers momenteel helemaal geen ruimte is voor welke versoepeling dan ook. Veel van deze stemmers zijn ook bang dat het testen bij entree voor ’schijnveiligheid zorgt’ en dat mensen alle andere regels niet zullen respecteren. Een stemmer vindt het: „Krankzinnig om in dit stadium met zoiets aan te aan te komen. Ga eerst eens druk vaccineren, dan is testen niet langer nodig.” Een derde is het hiermee eens en is van mening dat we eerst zouden moeten wachten tot het vaccineren wat sneller gaat voordat we op wat voor manier dan ook gaan versoepelen. „Eerst wachten tot er meer en grootschalig gevaccineerd is voor we weer aan uitjes denken!”