’Eenheid EU in transitie ver te zoeken’

De huidige gang van zaken stuit op veel tegenstrijdigheden en dat komt de terechte zorg over de CO2 uitstoot en de zorgen voor het klimaat niet ten goede. Wat er in Duitsland gebeurt heeft direct gevolgen voor ons land. De wind stopt niet aan de grens.

De Duitsers sluiten de laatste 3 kerncentrales die weinig of geen CO2 uitstoten en gaan verder met grootschalige kolenstook en vervuilende bruinkoolcentrales. Gevolg: meer CO2 uitstoot en dat is zeer nadelig voor de klimaatdoelen. En met de biomassacentrales in ons land wordt ook weer meer CO2 uitgestoten.

Het wordt inmiddels een onbegrijpelijk verhaal: we moeten verplicht peperdure dingen aanschaffen, warmtepompen, zonnepanelen, isolatie. Zaken die de meeste mensen niet kunnen betalen.

We zien nu de CO2 uitstoot slechts toenemen, de zorgen om betrouwbare elektriciteit nemen toe en de kosten zijn gigantisch.

Laten de voor- en tegenstanders in de klimaatdiscussie met elkaar om de tafel gaan om de zaken op een realistische wijze aan te pakken.

Ad van Ekeren, Leerdam