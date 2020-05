’Dol van virusregels’

De oproep is om zo min mogelijk met het ov te reizen. Artis is open en ook zij vragen om met de auto te komen. Echter, we mogen niet met de kleinkinderen in één auto, of met zus en haar man. We moeten dus achter elkaar aan rijden. In het ov moeten mondkapjes op. Autorijles mag weer, maar de instructeur moet een mondkapje op, maar kappers hoeven geen mondkapje op. We worden er dol van.

I. de Boer