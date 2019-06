Chirurgische benadering hoopvol vooruitzicht

René Steenhorst

Dat de chirurgijn als medische behandelaar in de middeleeuwen botweg een been afzaagde, was niet omdat toen minder fijnzinnig werd gedacht over het menselijk lichaam en zijn ledematen. Het was zuiver de stand van de primitieve medische kennis van toen. De ’heelmeester’ wist niet beter en kon ook niet beter. De enige manier om de patiënt van zijn lijden te verlossen was: de zaag erin!