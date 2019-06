’Wie doet iets aan chaos CBR?’

Als 75-plusser verloopt mijn rijbewijs 1 juli en daarom heb ik december 2018 bij de gemeente de papieren voor verlenging gehaald, ingevuld en opgestuurd.

In februrai kreeg ik van het CBR bericht dat ik gekeurd moest worden. Direct gebeurd en de gezondheidsverklaring (volgens de invulling van de arts geen problemen) opgestuurd.

Op 2 maart kreeg ik bericht van ontvangst, een besluit zou ik na 8 weken krijgen.

Week 9 gemaild: wanneer hoor ik iets? Antwoord: de wachttijd is nu 12 weken.

Week 13 gemaild. Antwoord: de wachttijd is nu 19 weken.

Dan is mijn rijbewijs inmiddels verlopen en mijn verwachting is dat ik in week 19 een mail zal krijgen: wij zijn nu op vakantie, de wachttijd is 26 weken.

Ambtelijk Nederland anno 2019, wie doet iets aan deze puinzooi?

Minister: geef nú dispensatie aan die ongetwijfeld duizenden Nederlands die onschuldig thuis zitten zonder een geldig rijbewijs voor zolang jullie incapabele gepruts nog duurt.

L.Bartels