Brief 2 ’Dode mus voor middengroep’

Tot 68.507 euro middelen de huidige tarieven (2019) globaal uit naar het nieuwe tarief in 2020. Voor de huidige laagste inkomens is de verbetering er al helemaal niet, zeker niet als je weet dat de zorgpremie alweer is gestegen, de boodschappen duurder worden, de gemeentelijke lasten ook volgend jaar weer stijgen enz.

Inkomens boven de 68.507 euro krijgen wel een belastingvoordeel van dik 2% (die gaan in de 2e schijf van 51.75 % naar 49.5 %). Bij bijvoorbeeld 70.000 euro heb je dan een paar tientjes in de maand meer. Bij een inkomen van 120.000 euro (tweede kamerlid) krijgt men er zo 100 euro netto bij.

Middeninkomens worden dus weer blij gemaakt met een dode mus.

K. Joha

