Brief 1 ’Melkert slaat plank mis’

Hij vergelijkt Fortuyn namelijk met Donald Trump. Een grote misvatting natuurlijk. Trump is namelijk vooral een opportunist, terwijl Fortuyn een visionair was. Professor Pim heeft namelijk een groot deel van de ellende waar we nu inzitten voorspeld, terwijl de PVDA van Melkert voor een langere periode hiervoor als coalitiepartij verantwoordelijk was. Het is beter dat Melkert op deze voor hem zwarte periode niet meer terugkomt. Fortuyn maakte namelijk gehakt van 'm en dat steekt blijkbaar nog steeds.

Jan Pronk, Beverwijk

