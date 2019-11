’Steeds meer gebrek aan echt contact’

Eeuw van de contactarmoede. De kennis van de Nederlandse taal raakt steeds meer op de achtergrond. Met name de moderne sociale media hebben dat bevorderd want die stimuleren mensen niet tot nadenken.

Er is steeds minder echt contact tussen mensen onderling, waar oogcontact, lichaamstaal en lichamelijke reacties een belangrijke rol spelen. Dit soort contacten verdwijnt steeds meer uit het dagelijkse leven, want de meeste contacten worden via de sociale media gelegd, in een zo kort mogelijke tijd en met vaak onbegrijpelijke taal.

Nadenken over taalgebruik gebeurt zo langzamerhand niet meer door de overvloed aan informatie in de sociale media, waar je als je niet oppast al snel een ’burn-out’ van kan krijgen.

De sociale media zullen zich in een rap tempo steeds verder ontwikkelen en daar is op zich niets tegen, maar het grootste gevaar is dat de betrekkelijkheid daarvan niet wordt ingezien en daarmee de echte menselijke contacten steeds meer gaan verdwijnen.

Misschien kunnen we later wel spreken van de eeuw van de contactarmoede.

Otto C. Tempelaars,

Heemstede