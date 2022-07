’Ontspannen vakantie in eigen land’

En dan sta je daar op een overvolle luchthaven in lange rijen uren te wachten in de hoop dat je de vlucht niet gaat missen. Of je staat in een stilstaande file op de Route du Soleil terwijl je een eitje op je motorkap kan bakken. Volgende week zal het in eigen land tropisch warm worden, dáár hoef je niet voor naar Zuid Europa af te reizen. Sterker nog, in o.m. Spanje is het niet te doen met extreem hoge temperaturen van 40 graden of meer. Het is nu véél beter toeven in eigen land met je eigen bed, douche, wc en met een je tuin met (opblaasbaar) zwembad. Niets moeten, betaalbaar en geen stress, dat is pas ontspanning. Beter voor mijn portemonnee en beter voor het milieu, daar kan ik wel een keer extra de barbecue voor aansteken.

P. van Neck, Rotterdam