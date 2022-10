Brief 2 ’Den Haag stelt woningzoekers achter’

Ik heb nog nooit gehoord van een minister van Volkshuisvesting dat we nu een tandje moeten bijzetten om Nederlandse jongeren aan een woning te helpen. Deze worden nu, zoals u leest, weer naar het tweede plan, dus achter in de rij gezet. Waar is men in politiek Den Haag nu mee bezig? O ja, dit is het nieuwe bestuurselan van onze politici om meer vertrouwen te genereren.

J. Breedveld

