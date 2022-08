’Aow’ers kunnen vacatures vervullen’

Onderzoek heeft aangetoond dat slechts 50% van de werkgevers met deze wet bekend is. Het potentieel werkzoekende, vitale, gemotiveerde en ervaren AOW’ers is groot en neemt elk jaar toe. De wet regelt bijvoorbeeld dat de doorbetalingsverplichting bij ziekte voor deze doelgroep slechts 6 weken is i.p.v. 2 jaar.

Ook is de opzegtermijn bij ziekte verkort naar 6 weken; er is geen re-integratie traject bij ziekte en er is geen sprake van transitievergoeding. Reden genoeg onder werkgevers en AOW-gerechtigden in de media een enquête te starten naar de interesse en welwillendheid van beide partijen. Vervolgens zou er een digitaal platform kunnen worden opgezet (UWV) waarbij vraag en aanbod worden bijeengebracht. .

Jan Daems, Diepenveen