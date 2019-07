Uitslag Stelling: Niet wachten met inenten

De commissie kinderopvang en vaccinatie adviseert in een rapport om een ondergrens vast te stellen voor de vaccinatiegraad. Als deze wordt bereikt mogen kinderen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma geweigerd worden op de kinderopvang. Als laatste maatregel zou zelfs een algemene vaccinatieplicht een optie zijn. Volgens de uitgesproken voorstemmers moeten we niet afwachten. „Baby’s kunnen overlijden door contact met niet gevaccineerde oudere kinderen. Dus niet-ingeënte kinderen moeten niet toegelaten worden op de opvang.” Voor anderen gaat dit nog niet ver genoeg. ,,Niet vaccineren betekent gevaar voor de volksgezondheid, dus dan ook niet meer naar school en openbare gelegenheden.”

D66 diende onlangs een wetsvoorstel in waarin staat dat kinderopvangcentra zelf zouden kunnen bepalen of ze ongevaccineerde kinderen toelaten. Meer dan de helft staat hierachter. „Je mag ervoor kiezen je kind niet te vaccineren, maar een kinderopvang moet niet-gevaccineerden kunnen weigeren om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen.” „Richt een opvang op voor ongevaccineerde kinderen”, suggereert iemand.

De meerderheid vindt bovendien dat opvangorganisaties een vaccinatiebewijs moeten kunnen vragen om zeker te zijn dat ouders de waarheid spreken.

„Discriminerend en een schending van keuzevrijheid”, luidt de tegenreactie. Door inenting te verplichten zouden streng gelovigen en andere ideologieën die vaccinatie afkeuren worden buitengesloten, aldus de tegenstanders. Anderen stellen dat de discussie over de vaccins zelf zou moeten gaan. „Onderzoek eerst de veiligheid en werkelijke effectiviteit van vaccins. Pas wanneer je weet wat je inspuit en wat de effecten - ook op langere termijn - zijn kun je een overwogen keuze maken.” Ouders moeten vrij zijn zijn in hun keuze, vindt deze groep. „Eenieder is vrij om als ouder te kiezen wat hij het beste acht voor zijn kind. Immers gaat bij elke ouder de veiligheid en gezondheid van het eigen kind voor”. En: „Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Toch vindt het merendeel dat vrijheid ophoudt als het anderen in gevaar brengt. „De rijksoverheid is verantwoordelijk voor ieders welzijn en dient erop toe te zien dat een ieder daarnaar handelt. Vaccinatie is in mijn ogen noodzakelijk om op lange termijn onze gezondheid te waarborgen.” Deze stemmer spreekt uit ervaring: ,,Ik heb als kleine jongen twee vriendinnetjes op de lagere school verloren aan de mazelen. Beide meisjes hadden de pech streng christelijke ouders te hebben die tegen vaccinatie waren.”

Goede voorlichting zou volgens de helft van de deelnemers kunnen helpen om het aantal vaccinaties in Nederland te verhogen. „Verplichten zal leiden tot een hogere vaccinatiegraad, maar ook tot frustratie bij sceptici. Daarom is het belangrijk om deze ouders individueel te benaderen en te vragen waar hun angsten of twijfel vandaan komen. Misschien staan ze wel open voor een deel van het vaccinatieprogramma of voor vaccinatie op latere leeftijd.”