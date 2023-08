’Afval scheiden heeft dieptepunt bereikt’

Het besluit ooit om afval te laten scheiden heeft zijn dieptepunt bereikt, stoorstoffen in PMD-afval moeten alsnog verbrand worden. Een huishouden heeft een afvalstation in voor- of achtertuin en restafval, daar zijn verder in de wijk ondergrondse containers voor.

De gemeenten berekenen alles door aan de burger en wil er zo min mogelijk voor doen. Het scheiden van afval moet gebeuren door de app op je telefoon te volgen om wat in welke container te moeten doen, hetgeen tussentijd nog gewijzigd kan worden door de discussie waar gebruikte theezakjes in zouden moeten.

Personeel is hiervoor wegbezuinigd en de burger betaalt maar.

Mevr. Brugman, Lelystad