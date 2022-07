’Wachtlijst langdurige zorg te lang’

Het felbegeerde ticket dat nodig is om een plekje op de wachtlijst van een verpleeghuis te bemachtigen. Een wachtlijst waar je zeker in de Randstad vaak langer dan een jaar op staat voor er een plekje voor de oudere is.

Die verklaring krijg je pas als je eigenlijk al niet meer zelfstandig met thuiszorg thuis kunt wonen. Dat betekent dan een jaar crisisopvang ergens in het land en per definitie niet in de buurt van de huidige woning.

Tegen de tijd dat een plekje vrij is in de voorkeursinstelling is de oudere al zo achteruit gegaan dat nog een verhuizing niet verantwoord is.

Dat is onze zorg anno 2022. Kapot bezuinigd.

En als er keuzes gemaakt moeten worden is investering in bejaardentehuizen en verpleeghuizen geen optie. Klimaat daar kun je politiek mee scoren. Hopelijk maken ze voort met de wet die toestaat dat je zelf mag bepalen wanneer je een einde aan je leven maakt want dit wens je niemand toe.

B. van Dam,

Leiden