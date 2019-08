’De toerist is heilig in Amsterdam’

Eerst even een broodje eten op de Nieuwendijk, hier werden wij bediend in het Nederlands, en toen de stad in. Mijn vrouw bezocht een parfumerie en gelijk werden we in het Engels aangesproken. Het meisje verstond niet eens Nederlands.

Even een drankje halen, in een café waar Hazes normaal uit de speakers kwam. Daar klonk nu andere muziek en de dame achter de bar zei toen ik de drankjes bestelde: ’English please’. En zo ging het de hele dag door.

Ik vroeg me op een gegeven moment af waar ik was beland. Ik was geen grens overgegaan, betaalde nog met de euro, maar wel rijkelijk te veel, vijf euro voor een mini glaasje wijn. Ik was toch niet in het buitenland beland?

Ik spreek zeer goed Engels, maar als men het verdomt om zelfs maar Nederlands te verstaan, dan ben ik opeens de Engelse taal vergeten. De Amsterdamse middenstander jaagt de Nederlanders die de stad willen bezoeken weg, ten behoeve van de heilige toerist.

Chris van den Berg, Den Helder