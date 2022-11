Premium Het beste van De Telegraaf

Dit lijkt een inschattingsfout van de Amsterdamse driehoek

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

De overwinning in een WK-poulewedstrijd van Marokko leidde zondag tot rellen in drie grote steden: Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In de laatstgenoemde werd de opgetrommelde politie getrakteerd op zwaar vuurwerk en glas. Twee agenten raakten gewond.