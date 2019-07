Haga interpreteert V van Vrijheid te letterlijk

Nu is het weer Kamerlid Wybren van Haga, die betrapt is op het rijden onder invloed en de letter V van Vrijheid in de naamgeving ook weer te ruim interpreteerde. Klaas Dijkhoff reageert hierop als door een wesp gestoken en legt hem naast de straf van de rechter, ook nog andere maatregelen op.

Waar andere VVD-ers in het verleden hun baantje verloren, geldt dit niet voor Van Haga. Terwijl hij vorig jaar óók al in opspraak kwam en zelfs tijdelijk werd geschorst. Maar dan komt de aap uit de mouw.

Als Van Haga verplicht zou moeten vertrekken, zou de kamermeerderheid van slechts één zetel in gevaar komen. Om nog maar te zwijgen van de mogelijkheid dat Van Haga dan zelfs zou blijven zitten en verder gaan als onafhankelijk Kamerlid. De schrik van elke partij.

Maar zover gaat de integriteit nu ook weer niet. Zoals de wind waait, zo waaien bij de VVD de meningen en opvattingen. Het zijn net mensen!

Jan Muijs, Tilburg