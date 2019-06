Zo blij dat ik het eens níet over een dwaas van GroenLinks Amsterdam hoef te hebben. Vanwege het feit dat ze hun lieve stad van hoop op geheel eigen wijze wanbesturen, geven ze daar bij die specifieke afdeling van de Getuigen van Jessias weliswaar alle aanleiding toe, maar wat heeft de lezer in Waterlandkerkje eraan? In Slenaken? In Noordergat (Fr)?