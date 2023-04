’Regering hangt in de touwen’

Ik weet niet in welke parallelle wereld de coalitie leeft, maar volgens mij liggen alle, maar dan ook werkelijk alle wezenlijke dossiers (Groningen, toeslagenaffaire, wooncrisis, klimaat- en stikstofcrisis, personeelscrisis in zorg en onderwijs) al sinds het aantreden van dit kabinet stil. Rutte is vijf jaar over de uiterste houdbaarheidsdatum, de coalitie hangt volkomen lamgeslagen in de touwen.

Nieuwe verkiezingen zullen laten zien dat een ruime meerderheid van het electoraat drastisch oplossend beleid voorstaat op alle genoemde dossiers. Hooguit een kwart van de kiezers wil met de onderbuik een heilloze, wetteloze weg inslaan. GroenLinks en PvdA fuseer als de bliksem, schrijf een programma waarin de PvdD, de SP, Volt en Pieter Omtzigt zich kunnen herkennen. En ga met stemmenkanon Frans Timmermans de campagne in. Succes verzekerd. En dan aan de slag!

Ludo Gregoire (jurist Staats- en Bestuursrecht), Leiden