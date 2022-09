De Kwestie: compenseren inflatie Werkgever inflatie laten compenseren? ’Heel slecht idee, koopkracht wordt dan nóg lager’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

De koopkracht is gekelderd. Nederland kampt met een extreme inflatie door de sterk gestegen energie- en voedselprijzen, mede door de oorlog in Oekraïne. In Den Haag wordt er al enige tijd gebakkeleid over mogelijke maatregelen, zo stond koopkrachtreparatie centraal tijdens Prinsjesdag. Het kabinet grijpt stevig in met een ongekend pakket en een prijsplafond voor energie, maar gaat dat genoeg helpen? Of is het ook een plicht van de baas om de inflatie van de inkomens te compenseren? „Waarom moet de werkgever hiervoor opdraaien?”, vragen veel lezers van De Kwestie zich af.