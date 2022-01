’Doorwerken na pensioen moet kunnen’

We hebben een groot tekort aan vakmensen. Sommige beroepsgroepen zijn blij als ze met pensioen moeten, maar er zijn er genoeg die dit niet willen omdat ze nog de energie hebben om door te gaan. Ook financieel kan het voordelen hebben om na je pensioengerechtigde leeftijd door te werken als je alleen AOW of een klein aanvullend pensioentje hebt. Geef de werknemer zelf de keuze om wel of niet te stoppen. Ik denk dat de werkgevers die geen vervangend personeel kunnen vinden zich daar ook wel in kunnen vinden.

F. Verhoef, Woudenberg