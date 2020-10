’Overheid moet goede mondkapjes beschikbaar stellen’

Het is buitengewoon vreemd dat het kabinet een noodwet wil maken om het dragen van niet-medische mondkapjes verplicht te maken, wetende dat ze vrijwel niet of nauwelijks enige bescherming bieden. Erger nog, het is strafbaar om met medische mondkapjes rond te lopen, die wel een goede bescherming bieden. Deze kapjes zijn voorbehouden aan medisch personeel.

Als de overheid zo begaan is met onze gezondheid en het aantal besmettingen wil terugdringen, zou ze goede mondkapjes voor de bevolking aan moeten kopen. Verder is er nog het aspect dat gezicht bedekkende kleding verboden is en de vrijheid van de mens in het geding is.

Ik zou graag zien dat er meer aandacht is hiervoor. Nu volgen we als makke schapen het advies op, terwijl we zien dat het niet helpt. Ook in de andere EU-landen, waar ze de kapjes al vanaf het begin dragen, is de besmettingstoename groot. Mondkapjes leveren dus alleen maar schijnveiligheid op.

Ingrid Yegulalp