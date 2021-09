’Alle hulp KLM voor niks’

Nu eerst in Europa weer veel grenzen zijn geopend en ook de VS het reizen van Europeanen weer mogelijk maakt, waardoor de EU ook reizen van de Amerikanen weer toe zal staan. Dat is toch goed nieuws, zover.

De Europese milieu-eisen zullen nog wel voor financiële ellende zorgen, door eisen die technisch nog niet mogelijk zijn, maar waar druk aan wordt gewerkt. Maar toen bleek Nederland te denken, we zullen die miljardensteun aan de KLM en de eerdere aankoop van aandelen eens lekker om zeep helpen. Eerst door niet mee te doen met verdere uitbreiding van het aandelenpakket, waardoor we dus helemaal geen invloed meer hebben, voor zover we dat al hadden. Dat is misschien nog niet voldoende, dus dacht de Nederlandse regering, wij als giga-milieuvervuiler zullen de eisen nog eens flink aanscherpen met de invoering van een vliegtaks. Dan is de kans groot dat we alle hulp aan de KLM voor niets is geweest.

KLM wordt dan een budgetmaatschappij van Air France, dat proberen ze al lang en Schiphol wordt dan een regionale luchthaven voor vakantievluchten. Gelukkig dat er nog niets is geïnvesteerd in het uitbreiden van Schiphol.

Jan Keizer, Amsterdam