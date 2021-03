Ⓒ TLG ARCHIEF

In gesprek met studenten kreeg een collega het deze week voor de kiezen. ’U werkt bij een bangmaak-krant’, hoorde hij. De mening klonk als echo uit de mond van grijze onderwijzers en als vergeelde conclusie, gebaseerd op onze inktrijke koppen. Eerlijk gezegd denk ik juist het tegenovergestelde: De Telegraaf is misschien wel het meest nuchtere medium dat er is.