’Klokkenluider de mond gesnoerd’

Iemand die bij de Belastingdienst werkt, wil graag dingen rechtzetten die verkeerd gaan. Wat doet de Belastingdienst? Die ziet deze werknemer als klokkenluider en zet hem op non-actief. Jammer dat er niet meer van deze werknemers zijn bij de dienst, want dan kwam er misschien meer boven water. Maar als ze dit beleid blijven voeren, dan blijft alles onder de pet want niemand wil zijn of haar baan op het spel zetten. Sterkte staatssecretaris Snel (Financiën), er gaat heel veel mis bij uw departement.

E. Mast

