’Geen pardon voor overlastgevende asielzoekers’

Dat het COA een machtig orgaan in onze samenleving is is helaas bekend. Zij bepalen waar de instroom van asielzoekers heengaat en de gemeenten hebben niets tot weinig te vertellen, weet Mevrouw Brugman.

Het COA schermt met privacyregels en is nalatig in het verstrekken van medische dossiers aan gemeenten en hulpverleners waardoor onze bevolking met psychisch gestoorden opgescheept wordt. Geen pardon of privacy voor dit soort asielzoekers en direct terugsturen.

Mevr. Brugman

Lelystad