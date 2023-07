Uitslag Stelling: ’Drankenplan betutteling’

Veel deelnemers noemen dit maatregelenpakket ’vergaande betutteling’. Een respondent verwijst naar de politieke kleur van de staatssecretaris en noemt de plannen voor de nieuwe drankwet ’calvinistisch’. Iemand anders mist juist weer verdergaande maatregelen tegen het gebruik van drank achter het stuur.

Twee derde van de respondenten vindt het ook niet nodig om het alcoholgebruik in Nederland terug te dringen. Een stemmer merkt op: ,,Net als met roken is dit een kwestie van lange adem. Prima om het drankgebruik af te remmen, maar met deze voorgestelde veranderingen draait men wel een beetje door.”

Een in het oog springende maatregel is het verbod op de verkoop van drank in de sportkantine. Een meerderheid van de stemmers vindt alcohol en sport prima samengaan. Nog meer respondenten zijn het niet eens met het weren van de biertap uit sportkantines. Vooral deze maatregel stuit veel respondenten tegen de borst. ,,Ooit gehoord van gezellige sociale contacten die je opdoet via de sportkantine? Daar hoort een biertje ook echt bij.” Iemand anders: ,,Als je de ’derde helft’ uit de sportkantines haalt, dan stort de saamhorigheid in de samenleving helemaal in.” Een deelnemer die een strengere drankwet toejuicht, vindt wel dat sportclubs gecompenseerd moeten worden voor hun verlies aan horeca-inkomsten.

Een overgrote meerderheid wil daarbij ook niet dat drank wordt geweerd uit de supermarkt. Eén van hen: ,,Elke supermarkt heeft een slijterij naast de winkel. Verkopen ze alle drank gewoon daar. Lood om oud ijzer dus.” Iemand anders vindt dat wanneer alcoholverkoop in de super niet meer mag, ook suikerhoudende frisdranken in de ban moeten. Weer een andere meent dat er dan ’helemaal niets meer overblijft’. „Moeten we dan alleen maar Spa rood drinken?”

Een ander voorstel van Van Ooijen is de invoering van een minimumprijs voor drank, zodat probleemdrinkers minder makkelijk aan goedkope alcohol kunnen komen. Dit lijkt een meerderheid van de stemmers geen doeltreffende maatregel. Een stemmer meent: ,,Hiermee raak je de burger met de kleine portemonnee. Probleemdrinkers komen toch wel aan alcohol, al kost een biertje een tientje.”

Van de plannen van Van Ooijen achten de respondenten de accijnsverhoging het meest kansrijk. Echter, bijna niemand gelooft dat duurdere drank het alcoholgebruik in Nederland zal terugdringen. Een stemmer vindt het verdacht: ,,We kunnen de belasting op gezonde voeding niet verlagen, maar een accijnsverhoging op alcohol kan dan wel?” Een andere deelnemer stelt: ,,Gewoon een belastingverhoging.” En een andere criticus valt bij: ,,Dit is ordinair belasting binnenharken onder het mom van gezondheidspreventie.” Iemand anders denkt dat door duurdere drank Nederlanders hun alcohol dan wel in België of Duitsland gaan kopen.

Het drankplan van Van Ooijen maakt deel uit van het zogeheten preventie-akkoord, waarin staat dat roken, overgewicht en alcoholgebruik in Nederland teruggedrongen moeten worden. Een grote meerderheid echter wijst dit akkoord af. Een stemmer: ,,Geen idee wie dit onderling hebben afgesloten, maar de gewone burgers zijn hier echt niet bij betrokken geweest.”

Veruit de meeste stemmers vinden ook niet dat overheidsbemoeienis ongezond gedrag kan veranderen. Iemand merkt op: ,,Dat drankverbod onder jongeren onder de 18 is ook niet gelukt.” Ze komen toch wel aan alcohol.” Een ander stelt: ,,Dwang vanuit de overheid is altijd slecht. Besteed aandacht aan voorlichting en preventie.”