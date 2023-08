’Schoon schip maken bij UWV’

Een doodzonde voor een overheidsinstelling die burgers inderdaad mag controleren, maar wel binnen de bestaande wetgeving. Privacy is een "hot" thema, omdat de data van willekeurige mensen massaal oneigenlijk worden gebruikt. Ook nu zijn er burgers door toedoen van het UWV ten onrechte in de financiële problemen gekomen en hebben we weer een soort Toeslagenaffaire. Hoogste tijd dat er schoon schip wordt gemaakt bij het UWV dat ook nog eens alle interne signalen heeft genegeerd!

Bas Overmars, Amsterdam