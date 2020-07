’Leg China sancties op’

Kort nadat de Krim in 2014 door Rusland werd geannexeerd legde de EU economische sancties op die onlangs nog met zes maanden werden verlengd. Nu China Hongkong steeds meer zijn wil oplegt en de in 1984 overeengekomen voorwaarden aan zijn laars lapt, is het einde van de onafhankelijkheid van Hongkong een kwestie van tijd. Benieuwd of de EU nu ook ruggengraat toont om China dergelijke sancties op te leggen.

Tom Valk, Volendam