Van Persie als rolmodel

Een goed voorbeeld doet goed volgen en de jeugd accepteert hem als voorbeeld. Als 80-jarige voetbalgek gebruik ik Van Persie vaak als voorbeeld met herinnering aan zijn periode als ’lastig 19-jarig jochie’ met Van Marwijk als trainer bij Feijenoord. Een lastige licht over het paard getilde puber, die op de juiste wijze is aangepakt en begeleid en mede daardoor een topvoetballer en voorbeeld voor de jeugd is geworden. Hadden ze bij PSV maar dezelfde kwaliteit bij opvang en begeleiding van Ihattaren, dan zou dit ’lastige 19 jarige jochie’ in de voetsporen van Van Persie komen. Robin, help Mo tot op jouw niveau!

Herman Loykens