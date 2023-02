De Kwestie: pas op plaats voor warmtepomp Uitrol vervuilende warmtepompen opschorten? ’Meteen stoppen, deugt niet!’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de warmtepomp ’ongelofelijk veel’ vervuilender is dan werd gedacht. De milieubelasting is zelfs zo zwaar dat een huis met warmtepomp niet of nauwelijks binnen de regels van het Bouwbesluit gebouwd mag worden. Alleen dankzij een tijdelijke noodmaatregel is dit nog mogelijk, meldt de onafhankelijke rekenmeester Nationale Milieudatabase (NMD) maandag. Wat moet er gebeuren aan deze vervuilende warmtepomp? Pas op de plaats maken of de uitrol laten doorgaan?