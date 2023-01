Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom eiste Pfizer onschendbaarheid?

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Dr. John Campbell heeft verplegers opgeleid, en nu, gepensioneerd, is hij een YouTube-fenomeen: met het rustige voorkomen van een Engelse plattelandsdokter heeft hij met goed gedocumenteerde video’s miljoenen geïnteresseerde leken bijna dagelijks door de pandemie geleid. Hij legt uit, licht voor, en straalt de opgewektheid uit van iemand die de beloften van de medische wetenschap in alle oprechtheid omhelst, dus hij was, net als ik, dolblij toen de mRNA-vaccins ten tonele verschenen. Ik volg zijn video’s al een tijdje. Hij leest medische artikelen en analyseert ze voor mensen zoals ik.