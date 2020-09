Het akkoord in de coalitie over de opvang van 100 migranten uit kamp Moria is de zoveelste knieval van de VVD in het asieldossier. Afwijken van politieke beloftes is normaal gesproken een doodzonde aan het Binnenhof, maar als belangenorganisaties druk uitoefenen en het beeld in de publieke opinie kantelt, lijkt dat voor de liberalen opeens geen probleem.