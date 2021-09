’Boeren onteigenen slechte zaak’

Financieel

KvK: vooral in landbouw en groothandel minder starters

In augustus startten minder mensen een bedrijf in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, meldt de Kamer van Koophandel (KvK) in een rapport. Met name in de groothandel en de landbouw begonnen minder mensen een onderneming, onder andere door problemen veroorzaakt door de coronacrisis.