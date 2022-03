Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Klimaatdoel wordt gehaald dankzij Poetin

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

We moeten van het gas af. Het Klimaatakkoord dicteert dat we in 2050 helemaal aardgasvrij zijn. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks, want vorig jaar al rapporteerde Binnenlandse Zaken dat de doelstelling alleen haalbaar is met dwang. En dat het – verrassing! – meer gaat kosten dan geraamd.