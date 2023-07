Brief 2 ’Mag boer z’n vee niet beschermen?’

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld gaf namelijk opdracht om de wolf dood te schieten. Nu doet onder meer Faunabeheer aangifte tegen de burgemeester en de boer. Ook Freek Vonk geeft commentaar: ’Niet de wolf viel de mens aan, maar omgekeerd’. Dat is mijns inziens een drogredenatie, want wat deed de wolf binnen de omheining bij de schapen, hij kwam niet op de thee. Mag een mens ook al niet meer zijn have en goed verdedigen?

W. Praal, Capelle aan den IJssel