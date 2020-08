’Het is juist de oppositie die wegloopt’

Bij een stemming daarover blokkeerden een aantal partijen die door weg te lopen. Er zal in Nederland geen Kamerlid te vinden zijn die tegen die loonsverhoging is. Maar verstandige politici denken wel na over hoe dat allemaal betaald moet worden. Het probleem is dat er geen geld is om die salarisverhogingen te betalen. Het gaat om een structurele uitgave die dus elk jaar terug gaat komen. Maar de schatkist is leeg! Sterker nog we hebben flinke schulden! Daarnaast weten we nog niet hoelang de coronacrisis gaat duren.

Dat betekent dus dat er ergens bezuinigd moet worden om de salarissen te kunnen verhogen. Maar daar hoor je de oppositie niet over. Ze nemen wéér de verantwoordelijkheid niet om de eigen voorstellen financieel te dekken.

Daarom ben ik van mening dat niet de coalitiepartijen de weglopers zijn, maar (wéér) de oppositie. De oppositie diende het voorstel in, maar nam geen verantwoordelijkheid voor de structurele financiële dekking daarvan. Ze lopen weg voor hun verantwoordelijkheid! Wat heb je aan deze Kamerleden?

Ton Jacobs