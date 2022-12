’Kiezer moet meebeslissen over excuses slavernij’

Het is te billijken dat als er plotseling een probleem optreedt de regering maatregelen neemt zoals bijvoorbeeld tijdens corona of de oorlog in Oekraïne. Maar zaken die kunnen wachten moeten eerst via verkiezingen aan de burger worden voorgelegd. Het is totaal onzinnig en onverantwoord, om nu met stoom en kokend water excuses voor de slavernij aan te bieden. Dat had best nog een paar jaar kunnen wachten. Het is minachting en schofferend van het kabinet, mede omdat het een hoop heibel geeft, geld gaat kosten en polariserend is. Een beslissing hierover had pas genomen moeten worden nadat de kiezers via verkiezingen hier iets over hadden kunnen vinden.

B. Slager, Rotterdam