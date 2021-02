’Ik ben helemaal niet kwetsbaar’

Ik ben 60 jaar en werk in het voortgezet onderwijs, o.a. voor de opvang van kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders in vitale beroepen. En momenteel voor steeds meer leerlingen die in het thuisonderwijs vastlopen.

Op 2 dagen met code rood na heb ik alle lockdowns gewoon doorgewerkt. Corona heb ik ook al gehad, gelukkig in een hele milde vorm. Leg mij maar uit waarom ik nu ineens een kwetsbare oudere zou zijn die in een aparte zone moet afwachten totdat ik ook mijn gewone leven weer kan oppakken. Ik hoop echt dat ik daar zelf over mag beslissen.

C. Steenman-Vollebregt