’Miljard voor vaccins’

Veel onzeker rond Britse coronavariant, maar hoe gevaarlijk is die nou echt?

Keihard bewijs dat de Britse mutant van het coronavirus besmettelijker is dan de gangbare variant, is er volgens viroloog Ab Osterhaus (nog) niet. Toch geldt het als belangrijkste reden waarom het demissionaire kabinet om een avondklok gaat instellen. Wat is verstandig? „Dat antwoord is niet zo makk...