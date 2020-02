’Hopelijk komt er een einde aan dierenpreparaten’

Vooral in Azië dichten velen een geneeskrachtig of potentieverhogende effect toe aan bepaalde dierenpreparaten, bijvoorbeeld gemalen hoorn van neushoorn. Gelukkig is het niet allemaal bijgeloof. De Chinezen hebben al duizenden jaren een mens-, dier- en milieuvriendelijk geneeskundig concept op basis van energiebanen (meridianen) dat inmiddels ook in ’westerse’ technieken als EFT wordt benut.

K. Teplá, Voorburg