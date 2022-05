Toen bleek dat de kaart niet geactiveerd was en er niets op stond. Mijn vriendin stuurde de kaart naar mij terug maar die raakte zoek bij de post. Ik had geen bon meer maar kon bij de klantenservice van de Hema mijn betaling via de pin wel laten zien. Terwijl de bedrijfsleidster het ging uitzoeken kregen mijn vriendin en ik koffie aangeboden. De kaart bleek inderdaad niet geactiveerd. We kregen een nieuwe. Wat een goede service!

Gerda Stam

Ook een bijdrage leveren? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl