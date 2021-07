Brief 1 ’Straat vernoemen naar Peter R. loffelijk’

Dat is mogelijk in een nieuwe wijk. Een bestaande straat van naam veranderen is niet eenvoudig. Bedrijven en winkels moeten briefpapier , website, naamkaartjes, K.v.K-inschrijving, Belastingdienst en nog vele andere organisaties veranderen. Voor bewoners geldt hetzelfde. Burgerlijke stand, pensioenfondsen, S.V.B, etc. Naar iedereen een adreswijziging sturen. De telefoongegevens worden anders. Je werkgever wil ook graag weten waar je woont. Dan heb ik het nog niet over de kosten van de mensen en bedrijven die in de straat wonen. Beter even wachten tot een nieuwbouwstraat om Peter R. de Vries te gedenken.

Jan Buiter, Amsterdam

