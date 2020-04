Uitslag stelling: ’Thuis lekker onthaasten’

Zo schrijft een deelnemer: „Alles kan nu rustiger aan. Er is geen haast meer.” ’Onthaasting’ is een term die veel valt in de reacties. „In de supermarkt valt mij op dat de mensen minder gestrest zijn en iedereen rustig zijn beurt afwacht”, constateert iemand. „Je hoeft geen verplichtingen meer aan te gaan waar je eigenlijk geen zin in hebt”, stelt een ander tevreden.

„Mensen hebben de waardevolle betekenis van het gezinsleven weer ontdekt. Gezelligheid thuis is van onschatbare waarde. Daar heeft men geen kroeg voor nodig”, schrijft iemand. „Het is goed voor ons als gezin en als mens”, deelt ook een ander. „Je merkt nu hoe haastig we altijd hebben geleefd. Overvolle agenda’s. We hebben meer tijd voor elkaar. We hebben een groot gezin en onze kids raken nu ingespeeld op elkaar. Dat is fijn voor de toekomst.”

Anderen vinden het fijn om tijd voor zaken te hebben die ze normaal laten liggen. „Ik vind het een voordeel dat je nu meer dingen doet om je huis gezelliger te maken en dingen oppakt die je jaren geleden hebt laten liggen met het idee: dat doe ik nog wel een keer. Daar is nu eindelijk tijd voor”, aldus een respondent. „De tuin is nog nooit zo mooi geweest”, schrijft een ander.

Ook het financiële voordeel van deze crisissituatie wordt meerdere malen genoemd. „Je merkt het in je portemonnee”, stelt een deelnemer. „Wij geven nu alleen geld uit aan boodschappen en niet meer aan restaurants, kleding, uitjes en dat soort zaken.”

Het bijna volledig weggevallen woon-werkverkeer in ons land is volgens 88% van de respondenten ook een groot voordeel van de huidige situatie. „Ik hou 3 uur per dag over omdat ik niet hoef te reizen naar mijn werk. Het geeft rust, heerlijk!”, stelt iemand. „Ik woon aan een drukke doorgangsweg en de luchtvervuiling en geluidsoverlast zijn aanmerkelijk afgenomen”, ziet een ander tevreden. „Er is weer meer gezonde lucht in de wereld”, merkt ook een andere respondent. „Er zijn meer vogels, je ziet de sterren weer. Het is alsof we 60 jaar terug in de tijd zijn gegaan.”

Ook geloven veel deelnemers (68%) dat het kinderen en huisdieren goed doet dat ze hun ouders en/of baasjes nu zoveel zien. „Het voordeel is dat we meer met de kinderen bezig zijn en dat hadden we vaker mogen doen, ervaren we nu”, deelt een respondent eerlijk. „Opvoeden ligt bij ons en niet bij een kinderopvang.” Een andere respondent hoort ook positieve geluiden op dit gebied. „Ik begrijp van vrienden dat het gezin beter loopt en de kinderen beter luisteren nu ze meer tijd voor elkaar hebben. Kinderen krijgen eindelijk de aandacht waar ze zo naar gesmacht hebben. Ik hoop dat ouders dit vast houden.”

Weinigen vertrouwen erop dat de positieve neveneffecten van deze thuisblijfsituatie zullen beklijven als de crisis achter de rug is. Zeker 68% van de deelnemers denkt dat men in oude gewoontes zal vervallen zodra daar ruimte voor is. „Het is te hopen dat we leren van deze crisis en bewuster en duurzamer gaan leven na de crisis”, aldus een respondent.