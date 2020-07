’Besmettingsgevaar door vakantiedrukte in Zeeland’

Niemand wil naar Vlissingen, maar half Nederland wil wel op vakantie naar Zeeland en met name naar Walcheren. Afgelopen zaterdag stond er een file van maar liefst 30km naar Vlissingen. Duitsers, Belgen , Nederlanders, allemaal willen ze naar de kust.

Het meest schrikwekkende is dat het aantal coronagevallen in snel tempo oploopt. Reden, het verspreiden gaat snel op campings, vakantieparken en via supermarkten. De anderhalve meter afstand is niet realistisch gezien de drukte.

Gemeentes sluiten wegen en straten af, zitbankjes mogen niet meer gebruikt worden en mensen mogen dan van de gemeentes enkel op plaatsen komen waar ze weer bij elkaar moeten gaan zitten of lopen. Dat is niet bepaald de meest intelligente oplossing, want om verspreiding tegen te gaan moet je mensen spreiden. De overheid heeft dus een krom beleid en is mede verantwoordelijk voor toename van Corona.

Het dagje strand maakte gisteren duidelijk dat veel toeristen zich storen dat het zo druk is. Er was zelfs een buitenlandse toerist die snauwde dat het strand de dag er voor een stuk groter was en dat ze de anderhalve meter niet aan konden houden. Helaas houdt het coronavirus geen rekening met hoog en laag water.

Ik maak mij dan ook ernstig zorgen hoe dit gaat aflopen want het epidemie centrum gaat zich nu verplaatsen naar Zeeland. En op een eiland kan het virus nog makkelijker zijn gang gaan dan op het vaste land.

Peter de Quaack

Vlissingen