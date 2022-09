Uitslag stelling: ’Privatisering boosdoener’

Verzekeringsmaatschappijen zijn medeschuldig aan de hoge kosten en zouden de burger kunnen sparen, vinden velen. „Er zijn nog voldoende winsten en eigen vermogens van de ’zakkenvullende’ verzekeringsmaatschappijen die in deze bijzondere tijden de kosten zouden kunnen drukken”, reageert een stemmer. Slechts 9 procent vindt de stijging schappelijk. „Nu met deze inflatie en energieprijzen is de stijging begrijpelijk”, zegt een van hen. De loonkosten van het zorgpersoneel moeten omhoog en daarmee dus de zorgkosten, redeneert deze minderheid. „De zorg verdient meer loon. Zij hebben veel risico gelopen in de coronaperiode”, zegt een begripvolle stemmer. Deze week beginnen de cao-onderhandelingen voor niet-academische ziekenhuizen. De FNV wil een salarisverhoging van 12,5 procent. De deelnemers zijn verdeeld over deze eis: 43 procent vindt een verhoging van 12,5 procent redelijk, 47 vindt van niet.

„Bedankt FNV! Door de hogere loonkosten wordt onze premie onbetaalbaar.” En: „Verhoging voor verpleegkundigen prima, maar voor specialisten: Nee!”

Velen wijzen op het gesjoemel met declaraties. Daar moet meer toezicht op komen, stelt men: „Obscure constructies door specialisten om de inkomsten nog meer te verhogen. Er wordt met geld gesmeten in de zorg. Ook hoge salarissen voor directies”. Volgens ruim driekwart is de marktwerking in de zorg de boosdoener van almaar oplopende kosten. „De zorg is door privatisering onbetaalbaar geworden. Te veel bureaucratie en te veel managers met veel te hoge salarissen. Terug naar het oude systeem”, roept iemand op.

Het gros is het hiermee eens en pleit voor een terugkeer van het ziekenfonds en de particuliere verzekering . Ook deze stemmer verlangt terug naar dit systeem: „Met het ziekenfonds was de dekking beter en de premie goed betaalbaar. Nu komen mensen echt in de problemen.”

Bijna alle stemmers verwachten dat steeds meer mensen door deze hoge stijging aanvullende pakketten zullen schrappen om kosten te besparen. „Ik heb er al heel wat horen zeggen dat ze de aanvullende en de tandartsverzekering gaan schrappen.” Slechts 12 procent denkt dat de verhoogde zorgtoeslag de premiekosten voor mensen zal compenseren. ’De middeninkomens hebben hier weinig aan’, is een veelvoorkomende reactie.

Van alle deelnemers mijdt 29 procent nu al zorg vanwege de hoge kosten, 31 procent verwacht dit vanwege de stijging te gaan doen. „Deze verhoging kan er echt niet meer bij. Ik zit al in de kou, sla maaltijden over en nu ook niet meer naar de dokter?”, zegt een bezorgde stemmer.” En: „Mensen zullen pakketten schrappen en langer doorlopen met klachten. Uiteindelijk zal dit de zorg meer gaan kosten”, denkt iemand anders. Een enkeling bekijkt het anders: „De stijging is juist een logisch gevolg van het toenemende gebruik van de zorg. Laat men focussen op preventie. Te veel mensen maken gebruik van zorg door een slechte leefstijl: Roken, vet eten etc. Men gebruikt ook te snel medicijnen. Laten we vooral gezonder gaan leven!”