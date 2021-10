’Kaag koos eieren voor haar geld’

Ze koos eieren voor haar geld en toonde zich -na maar liefst een half jaar soebatten- alsnog bereid om een coalitie te vormen met VVD, CDA en CU. Zij was wel zo slim om in te zien, dat de keerzijde -nieuwe verkiezingen- desastreus voor haar partij zou verlopen. En dus ook voor háár. Een vrouw, die jaren minister is geweest en aan het pluche gehecht is geraakt. Vier jaar in de luwte in de Kamerbankjes, dat was wel het laatste waartoe ze bereid zou zijn. Zo zie je maar weer, eigen belang gaat toch vóór het partijbelang. Niets menselijks is haar vreemd.

Jan Muijs, Tilburg