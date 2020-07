’Discriminatie in het klein’

Wat een goed geschreven artikel van Hans Helgers (Tel.2/7) en hoop dat dit door velen gelezen zal worden.

In 1969 kwamen wij vanuit de grote stad in een klein gelovig dorpje te wonen waar wij nou niet met open armen werden ontvangen en moesten ook veel (discriminerende?) opmerkingen over ons heen laten gaan.

Nu kun je twee dingen doen, zoals op zondag de auto wassen of het gras maaien, de kerk bekladden waar je niks mee had, of je aanpassen aan de gemeenschap waar je bent komen wonen en zo goed mogelijk proberen te integreren, hetgeen wij dus hebben gedaan en daarom wonen wij al 51 jaar met plezier een veel vrienden in dit mooie dorp.

Misschien een advies aan alle activisten, op deze manier krijg je alleen maar minder waardering voor deze groeperingen.

M.V. uit Scherpenzeel