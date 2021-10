Een beveiliger heeft geholpen om mij uit de auto te krijgen en in een rolstoel te plaatsen. Na uitgebreid onderzoek bleek ik helaas een herseninfarct te hebben gehad. We stonden met de auto op een parkeerplaats voor kort parkeren (5 minuten) en mijn man vreesde voor een parkeerboete toen hij even naar huis ging. Maar de beveiliger was zo aardig geweest om een papiertje achter de ruiterwisser te stoppen met de tekst: Spoedgeval. Was getekend: de beveiliging. Geweldig!

Gl. Rozeboom, Enschede